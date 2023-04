Furto all’Agenzia delle Entrate: rubati i soldi dei distributori automatici

Si sono intrufolati nell’edificio che, ospita gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad Agrigento, e dopo avere messo a soqquadro alcune stanze, alla fine hanno scassinato e prelevato i soldi dei distributori automatici di caffè e snack. Il furto è stato messo a segno durante le ore notturne. Ad occuparsi delle indagini è la polizia di Stato.

L’ammontare del danno non è stato ancora quantificato. I malviventi sono penetrati nei locali dopo avere forzato una finestra. Una volta dentro hanno rovistato un po’ ovunque, poi appunto hanno preso di mira i distributori automatici, da dove sono state svuotate le cassette delle monete.

A fare l’amara scoperta della “visita” di uno o più balordi, sono stati i dipendenti all’orario di apertura. Hanno svolto l’inventario per capire cosa mancasse. Computer e altri materiali non sono stati toccati. L’area in questione purtroppo non è “coperta” da impianti di videosorveglianza.