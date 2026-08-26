In evidente stato di alterazione, dovuta all’assunzione di alcol ha creato il caos in centro città ad Agrigento e all’arrivo dei carabinieri si è scagliato contro gli uomini in divisa. Senza non poche difficoltà è stato bloccato. I militari della sezione Radiomobile hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo, un diciassettenne studente agrigentino.

Le accuse sono di minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Tutto ha avuto inizio, l’altra sera, nelle vicinanze di alcuni esercizi commerciali. Il ragazzo ha provocato fastidi a causa dell’assunzione sfrenata di bevande alcoliche.

Qualcuno si è rivolto al 112. In maniera fulminea sul posto sono giunti i carabinieri, i quali hanno trovato il giovane in atteggiamento di sfida. Hanno tentato di procedere all’identificazione. Per tutta risposta ha opposto resistenza.

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