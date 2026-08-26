Ci sono parole pronunciate all’inizio di un mandato amministrativo che, qualche mese dopo, meritano di essere riprese. Non per giudicarle anzitempo, ma per capire se abbiano iniziato a tradursi in una direzione precisa.

A suggerire questi interrogativi è stata anche una fotografia, apparsa recentemente sul profilo social dell’onorevole La Vardera: l’esponente di Controcorrente, insieme al sindaco Michele Sodano, a parte della Giunta e ad alcuni consiglieri, riuniti forse a pranzo in quella che sembra una casa di villeggiatura.

La frase che accompagna la fotografia è significativa: «Con Michi sindaco di Agrigento, parte della Giunta e i nostri consiglieri per pianificare, sognare, immaginare un futuro straordinario».

Un’immagine estiva e informale, certo, ma che suggerisce l’idea di un gruppo politico e amministrativo riunito per guardare al futuro della città.

Ed è proprio da qui che nasce una domanda, senza alcuna intenzione polemica: che cosa si sta pianificando? Qual è il futuro che l’amministrazione Sodano sta immaginando per Agrigento? E, soprattutto, da dove è concretamente ripartita la città?

Michele Sodano si è insediato a metà giugno. Sono trascorsi alcuni mesi: ancora pochi per pretendere bilanci, ma sufficienti per iniziare a comprendere metodo, priorità e direzione.

Nel giorno della proclamazione, Sodano aveva parlato di continuità e, allo stesso tempo, di nuovo corso. Aveva sottolineato la necessità di raccogliere l’eredità amministrativa ricevuta e di guardare ai progetti già in itinere, affinché non venissero perduti.

Un principio di buon senso: non ricominciare ogni volta da capo, ma verificare ciò che c’è, salvaguardare ciò che merita di essere portato avanti e intervenire dove occorre correggere, modificare o accelerare.

Oggi, però, la questione non è più soltanto l’eredità ricevuta. È capire che cosa la nuova amministrazione abbia scelto di farne.

Quali sono le priorità messe concretamente in cima all’agenda? Quali obiettivi concentreranno energie, risorse e attenzione? Qual è la gerarchia delle cose da fare? E quali risultati l’amministrazione ritiene di poter raggiungere e sui quali essere giudicata nei prossimi mesi?

Non sarebbe corretto pretendere risposte definitive dopo appena qualche mese. Una nuova amministrazione deve conoscere la macchina comunale, verificare gli atti, organizzare gli uffici e confrontarsi con una realtà spesso più complessa di quanto appaia dall’esterno.

Ma proprio per questo, dopo il tempo necessario per prendere conoscenza della situazione, diventa legittimo chiedere quale sia la rotta.

Non necessariamente un elenco di opere o finanziamenti, ma una visione. Quella che sembra evocare proprio la fotografia: pianificare, sognare, immaginare un futuro straordinario.

Pianificare significa stabilire priorità. Immaginare significa avere una prospettiva. E sognare, quando si governa una città, significa anche trasformare le aspirazioni in obiettivi concreti.

C’è poi una questione che lo stesso Sodano aveva indicato tra le prime priorità: l’acqua.

Nel giorno dell’insediamento aveva parlato dell’emergenza idrica come di uno dei problemi più urgenti e atavici di Agrigento. Oggi è quindi legittimo chiedere quale percorso sia stato individuato per affrontarla.

Non perché si pretenda che il problema sia già stato risolto, ma perché una priorità deve tradursi in una strategia riconoscibile: quali interlocuzioni sono state avviate? Quali iniziative individuate? Quali obiettivi fissati? Quali tempi ragionevolmente immaginabili?

Lo stesso vale per tutte le altre questioni della città.

Sodano ha scelto, fin dall’inizio, di non considerare il cambio di amministrazione come una cesura assoluta. Ha parlato di un’eredità da raccogliere e della necessità di non perdere ciò che può ancora essere utile ad Agrigento.

Ora arriva il passaggio più importante: quello delle scelte.

Sarà la nuova amministrazione a decidere cosa mantenere, cosa modificare, cosa accelerare e cosa eventualmente abbandonare. Ed è proprio questa fase che oggi merita di essere raccontata.

Non tanto ciò che è stato ereditato, dunque, quanto la lettura che il sindaco Sodano sta dando di quell’eredità e ciò che intende costruire a partire da essa.

La fotografia sulla spiaggia può allora essere letta anche in questo senso. Al di là dell’immagine conviviale e del linguaggio ottimistico di un incontro politico, quella frase — «pianificare, sognare, immaginare un futuro straordinario» — pone implicitamente una domanda alla città:

qual è questo futuro straordinario?

Quali sono le idee che lo compongono? Quali le priorità? Quali i primi obiettivi concreti? E quanto di quel «pianificare» è già diventato amministrazione?

Dopo alcuni mesi dall’insediamento, è forse arrivato il momento di chiedere al sindaco non un bilancio, ma una prima fotografia della sua amministrazione.

Da dove siamo ripartiti? Quale direzione è stata impressa? Quali sono le priorità? E soprattutto, qual è il futuro che state pianificando, sognando e immaginando per Agrigento?

Perché dopo il tempo delle elezioni e delle dichiarazioni programmatiche arriva quello dell’amministrazione.

E una città non ha bisogno soltanto di sapere che esiste un sogno. Ha bisogno di cominciare a riconoscere la strada che porta verso quel futuro straordinario annunciato. Leggi i nostri editoriali EDITORIALI

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