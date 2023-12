Completamente ubriaco ha infastidito i clienti dei locali della movida, poi si è abbassato i pantaloni e ha urinato davanti ai passanti. Tutto quanto si è verificato, lungo la via Atenea, ad Agrigento, nella tarda serata di sabato. Il protagonista del brutto gesto è un immigrato ventiquattrenne bloccato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per atti osceni in luogo pubblico e sanzionato per ubriachezza molesta. Complessivamente a suo carico è scattata una maxi multa da 5mila euro.