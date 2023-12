Si sono vissuti momenti di panico, nella notte tra sabato e domenica, lungo la via Francesco Crispi ad Agrigento, dove, poco prima delle 2, un’autovettura monovolume, ha preso fuoco mentre era ferma. L’incendio è quasi sicuramente di natura accidentale. L’automobile andata a fuoco è una Lancia Phedra di proprietà di un quarantaduenne di Agrigento. Nel giro di pochi minuti è stata avvolta dalle fiamme.

Incendio auto

Ad accorrere sono stati i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Nulla hanno potuto fare per salvare la vettura oramai ridotta a carcassa annerita e carbonizzata. Ha riportato danni alla carrozzeria anche una Jeep parcheggiata a fianco e appartenente ad un residente della zona.

La tempestiva e provvidenziale opera dei pompieri, comunque, ha evitato danni ben più gravi. Gli stessi vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo Radiomobile, nel corso del successivo sopralluogo, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura del rogo. Non sono state rinvenute bottigliette o altri contenitori generalmente utilizzati per appiccare gli incendi. E non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile.