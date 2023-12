Babbo Natale ha fatto ritorno in ospedale portando gioia nel reparto di pediatria a bordo della sua ‘500’. Accompagnato dai soci della sezione agrigentina del Fiat 500 Club Italia, tutti con le loro storiche auto addobbate a tema, ha distribuito regali ai piccoli pazienti del nosocomio. Il Fiat 500 Club Italia ha riproposto con entusiasmo l’iniziativa ‘Babbo Natale in 500’ in favore dei bambini del reparto di pediatria dell’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Agrigento, confermando così il suo impegno solidale durante le festività natalizie.

