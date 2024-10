Ha creato il caos in via Atenea e all’arrivo delle pattuglie della polizia si è scagliato contro gli uomini in divisa. Senza non poche difficoltà è stato bloccato, immobilizzato e portato in caserma. Con le accuse di resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale, gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un trentacinquenne agrigentino, operaio, noto alle forze dell’ordine.

Tutto ha avuto inizio, l’altra sera, nelle vicinanze di alcuni locali della movida. L’uomo avrebbe provocato qualche fastidio a causa dell’assunzione di bevande alcoliche. Qualcuno si è rivolto al 112. In maniera fulminea sul posto sono giunti i poliziotti delle Volanti. Il giovane ha preso ad agitarsi, opponendo resistenza, cercando il contatto fisico con gli agenti.

