“Sono stati stanziati 30 milioni di euro per dare un aiuto a chi ha un reddito Isee inferiore a 5 mila euro”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani annunciando che nella prossima manovra Finanziaria verrà inserita una norma che aiuta le famiglie più povere. “Quando sono arrivato alla Regione – ha aggiunto il governatore – ho trovato tutto paralizzato”.



Schifani ha detto di avere dati e previsioni che gli fanno temere che la crisi idrica e la siccità non passeranno quest’anno: “È un fatto legato al cambiamento climatico. Servono scelte forti. E lo stesso serve in materia di rifiuti, puntiamo sui termovalorizzatori per rompere un sistema. Abbiamo stanziato per questi impianti da900 milioni, se non saranno sufficienti ne stanzieremo altri”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp