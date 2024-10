Costretta barricarsi in casa, dopo una accesa discussione con il figlio, verosimilmente, riconducibile alla richiesta di soldi. Protagonista una agrigentina di mezza età, da un po’ di tempo alle prese con il proprio figlio, poco più che venticinquenne, che gli sta dando dei problemi. Ad evitare il peggio l’arrivo delle forze dell’ordine.

Tutto quanto nella zona del rione del campo sportivo di Agrigento. Il giovane avrebbe insultato e minacciato la donna che l’ha messo al mondo, mettendola in guardia di essere capace di mettere in pratica qualche brutta azione, provando con violenza a entrare nell’abitazione. La madre ha chiesto aiuto al 112.

Sul posto sono state inviate più auto delle forze dell’ordine. Gli uomini in divisa, senza non poche difficoltà, sono riusciti a far calmare il giovane, poi lo hanno redarguito, invitandolo a cambiare condotta. La donna ha deciso di non denunciare il giovane.

