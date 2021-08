Ubriaco crea il caos in centro, allontanato per 48 ore dalla polizia

Ubriaco fradicio infastidisce i clienti di un bar, e i passanti nella zona di Porta di Ponte. Protagonista un giovane nigeriano, bloccato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura che, dopo averlo portato alla caserma “Anghelone”, gli hanno notificato un ordine di allontanamento per 48 ore dal centro storico della città. E’ accaduto tutto nel pomeriggio di domenica tra Porta di Ponte e via Atenea.

L’immigrato, dopo avere abusato di alcolici all’improvviso, ha iniziato ad infastidire i passanti, e gli avventori di un bar. Subito è scattata la segnalazione al 112, e in via Atenea, si sono portate le Volanti. Gli agenti sono riusciti a bloccare l’esagitato. Una volta identificato, è stato destinatario di un provvedimento di allontanamento per le prossime 48 ore dal centro storico.