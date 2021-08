Disturba i passanti, e aggredisce due poliziotti: arrestato

Ha infastidito i passanti, e gli avventori dei locali, nei pressi di piazza Raffaello. All’arrivo dei poliziotti del Commissariato “Frontiera” hanno bloccato l’esagitato che, una volta portato negli uffici di polizia, s’è scagliato contro di loro. Due agenti sono rimasti feriti: uno ha riportato la frattura di una mano e guarirà, salvo complicazioni, in 30 giorni; all’altro sono state diagnosticate contusioni ed escoriazioni guaribili in circa 4 giorni.

Il protagonista dell’episodio, è Salvatore Gangarossa di 50 anni, di Porto Empedocle, che è stato arrestato in flagranza di reato, per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. In primissima battuta, l’empedoclino è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Agrigento. Nella tarda mattinata di ieri, si è svolta la direttissima. L’arresto è stato convalidato dal Gip, e all’empedoclino sono stati applicati i domiciliari.