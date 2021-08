Trovato con un coltello in tasca, denunciato quarantenne

Sorpreso in giro con un coltello a serramanico, di circa 12 centimetri. Un quarantenne di Cammarata è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di strumenti ed arnesi atti ad offendere che. L’uomo è incappato, nel pomeriggio di sabato, in un controllo in corso Umberto I, a Cammarata, di una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e Radiomobile della locale Compagnia.

Alla richiesta di documenti si è mostrato nervoso. Da qui la decisione dei militari dell’Arma di approfondire il controllo, eseguendo una perquisizione personale. Addosso gli è stata trovata l’arma da taglio, di cui il quarantenne non ha saputo giustificare il possesso. I carabinieri hanno proceduto alla denuncia, mentre il coltello è stato sequestrato.