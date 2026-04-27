Ha percorso un tratto della Statale 640, nei pressi della rotonda degli Scrittori, contromano rischiando di provocare un incidente stradale. Soltanto il caso ha voluto che in quel momento non passasse nessuno se non i poliziotti della sezione Volante della Questura di Agrigento che lo ha immediatamente fermato. A finire nei guai un trentenne agrigentino.

Il giovane era alla guida di una Fiat Grande Punto quando ha imboccato l’arteria in senso contrario in direzione del luogo dove è collocata la rotatoria degli Scrittori. Sottoposto ad alcol test è risultato avere un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite consentito.

Per questo motivo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata sospesa e nei suoi confronti è scattata anche una maxi multa.

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