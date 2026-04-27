Ennesimo episodio di truffa con le modalità del finto carabiniere. Questa volta il raggiro è stato messo a segno nel centro storico di Agrigento dove una pensionata ottantaquattrenne ha consegnato 10.000 euro e oggetti in oro dopo una telefonata di un sedicente maresciallo dei carabinieri.

Alla donna è stato raccontato che il nipote aveva provocato un incidente stradale con feriti gravi. Per evitare l’arresto sarebbe stato necessario pagare subito alcune spese. Pochi minuti dopo un uomo si è presentato davanti alla porta di casa qualificandosi come militare e la donna ha consegnato nelle sue mani 10mila euro e monili d’oro.

Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata truffata e ha chiamato i veri carabinieri. Avviate le indagini per risalire all’identità dei balordi.

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