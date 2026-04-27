Aragona si ferma: “Rompete le righe”, club fuori da spareggi e competizioni

Nonostante la promozione in Eccellenza conquistata sul campo, il club ha annunciato lo “rompete le righe” immediato per tutti i tesserati, con il conseguente ritiro da tutte le competizioni federali in corso.

Una decisione forte, destinata a fare rumore. L’ASD Aragona alza bandiera bianca e mette fine, di fatto, alla propria stagione. Con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato lo “rompete le righe” immediato per tutti i tesserati, rinunciando così a eventuali spareggi e a ogni competizione federale ancora in itinere.

Alla base della scelta c’è una situazione definita “insostenibile”. Nonostante i risultati ottenuti sul campo abbiano sancito la promozione in Eccellenza, il verdetto resta sospeso a causa del ricorso tra Alcamo e Casteltermini. Un’incertezza che si protrae da troppo tempo e che, secondo la società, non consente più una gestione ordinata e programmata dell’attività sportiva.

“Non è più possibile mantenere atleti, staff tecnico e strutture in uno stato di mobilitazione permanente senza scadenze certe”, si legge nella nota. Il club evidenzia come siano ormai trascorsi ampiamente i tempi per una decisione definitiva e sottolinea la necessità di tutelare sia l’integrità professionale dei tesserati sia gli investimenti sostenuti negli ultimi anni.

Da qui la scelta drastica: interrompere ogni attività per evitare ulteriori danni, anche economici. L’Aragona parla apertamente di una gestione dei tempi “non compatibile con la programmazione sportiva” e rivendica il diritto a certezze che, al momento, non sono arrivate.

Un epilogo amaro per una stagione che, sul campo, aveva raccontato tutt’altra storia. Ma che adesso resta sospesa tra risultati acquisiti e decisioni che tardano ad arrivare.

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