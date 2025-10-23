Alticcio alla guida dopo aver perso il controllo della sua auto, è finito contro una vettura in sosta. A finire nei guai un venticinquenne agrigentino, disoccupato, coinvolto in un incidente stradale autonomo. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

E’ successo l’altra notte nella zona dello stadio Esseneto ad Agrigento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento, per i rilievi. Sottoposto all’alcool – test è risultato con un tasso alcolemico quattro volte il limite di legge consentito. Nei suoi confronti è scattata la denuncia con contestuale ritiro della patente di guida.

