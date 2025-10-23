Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno condotto una “raffica” di controlli in centro città e in aree periferiche. Un automobilista ha rischiato di causare un incidente stradale. Non l’ha fatta franca. Se ne è infischiato della doppia striscia continua ed ha sorpassato un altro veicolo, quasi in prossimità di una curva. Il trasgressore è stato fermato da una pattuglia della municipale. Per lui una maxi multa e il ritiro con sospensione della patente di guida per un mese.

Altra “stangata” per il conducente di un’auto “pizzicato” con il telefono in mano. La sanzione elevata è stata di 250 euro con 5 punti decurtati. La patente è stata ritirata nell’immediato e inviata alla Prefettura di Agrigento per la sospensione prevista di 15 giorni. E “pugno duro” per il parcheggio “selvaggio” del sabato sera in centro città per la cosiddetta movida. I vigili urbani hanno fatto 20 contravvenzioni per divieto di sosta.

