È l’evento per eccellenza perché premia con una medaglia d’oro i medici e gli odontoiatri che hanno raggiunto il 50° anno dalla laurea in Medicina e dà il benvenuto ai neoiscritti all’Ordine di Agrigento i quali dovranno pronunciare il “Giuramento di Ippocrate” promettendo di seguire la Medicina con rigore, umanità, passione e senso etico. La cerimonia, promossa dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Omceo) di Agrigento, presieduto da Santo Pi0truzzella, si terrà sabato prossimo, alle 16:30, all’hotel Kaos. La serata, condotta da Simona Carisi per l’amichevole regia di Franco Capitano, oltre a essere un momento di grande emozione sia per i medici giunti ai 50 anni dalla laurea, sia per chi si accinge a indossare il camice bianco, prevede anche l’intermezzo musicale e il cabaret di Gianni Nanfa.

“Due momenti che rappresentano il ciclo della nostra professione, segnata da impegno, sacrificio e da immense soddisfazioni dettati dall’apportare il nostro contributo alla salute e al benessere della comunità – commenta Santo Pitruzzella – Perché essere medici e odontoiatri non significa soltanto fare diagnosi e terapie ma essere i custodi di un sistema sanitario a servizio della comunità e capace di garantire a tutti, senza discriminazione alcuna, il diritto alla salute”.

“È con grande orgoglio e gioia che celebriamo la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra in questo anno che vede Agrigento Capitale italiana della Cultura – afferma Luigi Burruano, presidente della Commissione Albo odontoiatri – È così che questa celebrazione assume un valore ancora più profondo poiché unisce l’omaggio alla dedizione dei professionisti della salute con la ricchezza del nostro patrimonio culturale. Il Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti e il riconoscimento ai colleghi con cinquant’anni di carriera rappresentano un ideale passaggio di testimone che assicura continuità e apre alla speranza”.

