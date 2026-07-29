Avrebbe minacciato e insultato i carabinieri dopo essere stato fermato alla guida della propria auto mentre procedeva ad un’andatura incerta. E all’invito di sottoporsi all’alcoltest si sarebbe rifiutato. Un cinquantenne di Palma di Montechiaro, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento con le accuse di guida in stato di ebbrezza e minacce a Pubblico ufficiale.

Il controllo è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro. L’uomo, una volta fermato, avrebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e di sottoporsi all’esame per verificare se avesse bevuto alcolici prima di mettersi alla guida. Durante gli accertamenti avrebbe offeso e minacciato i militari. Al palmese è stata ritirata anche la patente di guida.

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