La Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, attraverso il segretario generale Salvatore Parello, esprime grande soddisfazione per il rispetto degli impegni assunti a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’approvazione dell’assestamento di bilancio 2026 da parte del Consiglio provinciale rappresenta un passaggio fondamentale che concretizza l’incremento del monte ore settimanale per il personale part-time, che passa ufficialmente da 34 a 35 ore.

“Desideriamo manifestare il nostro apprezzamento per questo risultato – spiega Parello -. Grazie al presidente Giuseppe Pendolino e al vicepresidente con delega alle Risorse Umane, Domenico Scicolone, oltre che al settore Risorse Umane e alla segretaria generale dell’Ente per aver mantenuto la parola data e per aver iscritto regolarmente a bilancio le risorse del finanziamento regionale destinate all’incremento orario del personale stabilizzato.

Questo dimostra come un dialogo sindacale costante e un’amministrazione responsabile possano tradursi in risposte concrete per i lavoratori. L’aumento del monte ore – continua Parello – costituisce un passo di rilevante valore verso la piena valorizzazione professionale del personale e verso il traguardo del tempo pieno, contribuendo al contempo a rafforzare la qualità dei servizi offerti ai cittadini del territorio. La Cisl Fp continuerà a lavorare con determinazione e spirito collaborativo per garantire il continuo consolidamento dei diritti e delle prospettive occupazionali di tutti i dipendenti dell’ente”.

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