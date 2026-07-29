Incidente sul lavoro nella zona industriale di Agrigento, all’interno dello stabilimento Iseda. Per cause ancora in corso di accertamento, un operaio trentenne è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando con un macchinario. L’uomo ha riportato una profonda ferita al braccio e alla mano.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure riuscendo a tamponare la grave emorragia e a stabilizzare il ferito. Considerata la gravità delle lesioni, il lavoratore è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare le cause che hanno provocato il grave infortunio.

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