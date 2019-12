Ubriaco alla guida provoca incidente, denunciato 49enne. Due feriti

Alza di parecchio il gomito e nella strada di ritorno verso casa provoca un incidente stradale con feriti. E’ successo lungo la strada statale 115, in territorio di Sciacca.

Un 49enne alla guida di una Opel Mokka, ha impattato contro una Fiat Panda e una Opel Astra. Due le persone rimaste ferite e finite in ospedale. Per fortuna nulla di grave.

Sul posto gli agenti della polizia Stradale di Sciacca. Il 49enne sottoposto ad test alcolemico a mezzo etilometro, è risultato con un tasso alcolico quattro volte il limite consentito dalla legge.

L’esito di tale accertamento ha consentito di denunciare il soggetto per guida in stato di ebbrezza, e contestualmente di ritirargli la patente di guida e sequestrargli l’autovettura per la successiva confisca.