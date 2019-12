Svolta nelle indagini di donna massacrata, arrestato un sedicenne. E’ accusato di tentato omicidio

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, si sono recati in una comunità alloggio per minori di Agrigento, ed hanno prelevato e arrestato un 16enne, accusato di tentato omicidio.

È stato lui, con una spranga, a colpire l’agrigentina, poco più che cinquantacinquenne, ridotta in fin di vita. Tutto per una rapinarla di una partita di droga.

Il fatto, il pomeriggio del 2 dicembre scorso, in via Boccerie, nel centro storico di Agrigento. Il minore arrestato, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip di Palermo, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso al “Malaspina” di Palermo. La donna ancora oggi è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Civico” di Palermo.