Ubriaco alla guida, aveva la patente da pochi giorni: denunciato

Aveva preso la patente appena da alcune settimane. Gliela già ritirata poiché trovato alticcio al volante di una Fiat Panda. Un diciottenne agrigentino è finito nei guai. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato di ebrezza.

Tutto quanto è accaduto, ieri notte, quando il giovane è incappato in un posto di controllo dei carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, dalle parti del viale dei Giardini a San Leone. I militari dell’Arma, notato lo stato di alterazione del giovane, hanno deciso di sottoporlo ad etilometro.

L’apparecchiatura ha confermato lo stato di ubriachezza. Il diciottenne aveva un tasso alcolemico di 0,90 g./l. Non altissimo, ma il ragazzo, essendo un neo patentato, doveva avere il tasso pari a zero, quindi, è stato denunciato, e gli è stata ritirata la patente di guida.