Aveva droga addosso, arrestato un uomo

Aveva droga e tutto l’occorrente per confezionare le dosi. I Carabinieri della Tenenza di Ribera, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un 52enne del posto, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza. L’uomo è stato sorpreso in possesso di 16 grammi di hashish.

Nel corso della perquisizione domiciliare i militari dell’Arma, oltre allo stupefacente, hanno rinvenuto anche due bilancini elettronici di precisione e del materiale compatibile con un’attività di taglio e confezionamento della sostanza. Elementi che hanno fatto scattare le manette per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con l’aggravante di aver commesso il reato in regime di sorvegliato.

La droga ed il materiale sono stati sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, mentre l’uomo su disposizione della medesima Autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione.