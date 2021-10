Era ricercato per omicidio: arrestato 34enne

Era ricercato dalla fine dell’anno scorso per rapina aggravata in concorso ai danni di un’anziana, ed omicidio volontario. E’ per questi reati, commessi in Germania, che a carico di un trentaquattrenne A.D.A., domiciliato a Camastra, è stato firmato un mandato d’arresto europeo in ambito Schengen dell’autorità giudiziaria tedesca. Mandato che è stato eseguito, nei giorni scorsi, dai carabinieri della Stazione di Camastra.

I militari dell’Arma hanno verificato se il trentaquattrenne fosse o meno in paese dove risultava essere domiciliato, prima della decisione di trasferirsi in Germania. Il giovane è stato riconosciuto e bloccato per le strade del piccolo centro dell’Agrigentino. Quindi a suo carico è stato subito eseguito il mandato europeo e, dopo le formalità di rito svoltesi in caserma, condotto nel carcere di Agrigento.