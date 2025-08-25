Sono state ore abbastanza movimentate quelle tra sabato e domenica nel centro di Agrigento, tra via Atenea e i luoghi della movida. Diversi gli interventi delle forze dell’ordine impegnate in un dispositivo coordinato dal questore Tommaso Palumbo per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Un giovane immigrato alticcio ha creato il caos all’esterno di un locale insultando e minacciando il titolare. I poliziotti della sezione Volanti e i carabinieri del nucleo Radiomobile sono intervenuti e hanno riportato la calma.

Un altro episodio simile è avvenuto poco dopo. Un agrigentino, in preda all’alcol, ha infastidito passanti, clienti e proprietari di alcune attività commerciali prima del provvidenziale arrivo della polizia che ha evitato conseguenze ben peggiori. L’uomo ha rischiato il linciaggio. Dalle parti del salotto cittadino, a tarda notte, è stata segnalata una rissa tra giovani. Due gruppi, secondo quanto ricostruito, si sarebbero affrontati per motivi sconosciuti. All’arrivo dei poliziotti i partecipanti alla zuffa si erano già dileguati.

E sempre gli agenti sono infine intervenuti in un altro locale del centro cittadino in seguito alla segnalazione dei residenti che lamentavano di non poter dormire a causa della musica ad alto volume.

