È risultato sprovvisto dell’obbligatoria autorizzazione per somministrare alimenti e bevande e gli è stata anche contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico per aver posizionato tavoli all’esterno dell’attività commerciale. È quanto scoperto dagli agenti della polizia locale di Agrigento a margine di un controllo effettuato in un locale a San Leone. I vigili urbani, al termine dell’ispezione, hanno chiuso temporaneamente l’attività lavorativa e sanzionato il titolare con una multa di 5 mila euro.

Il commerciante, già nelle ore successive al controllo, ha rimosso tavoli, sedie e vario arredo esterno con tanto di ripristino dei luoghi per riaprire il locale. Gli agenti, negli ultimi mesi, hanno intensificato i controlli soprattutto in via Atenea e nel quartiere balenare di San Leone, finalizzati al rispetto delle regole, al ripristino della legalità e al miglioramento del decoro urbano.

