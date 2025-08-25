LICATA – Buone indicazioni per il Licata di Lillo Bonfatto nel test disputato ieri pomeriggio allo stadio Dino Liotta contro l’Aragona. Un allenamento congiunto utile per mettere minuti nelle gambe, misurare la condizione e provare soluzioni tattiche a pochi giorni dal debutto ufficiale in Coppa Italia, previsto domenica sul campo del Kamarat, formazione neo-promossa in Eccellenza.

Intanto, il club continua a muoversi sul mercato. È arrivato Edoardo Brugnone, terzino milanese classe 2006, prelevato dal Gela dopo la vittoria del campionato. Cresciuto con esperienze tra Serie D ed Eccellenza, nelle file della Caronnese, Brugnone garantisce fisicità e duttilità sulla corsia difensiva.

Colpo anche in attacco con l’ingaggio di Facundo Maitini, punta argentina del 1997 con un passato nell’Excursionistas. In Italia ha vestito le maglie di Rotonda e Ilvamaddalena, mettendosi in mostra con 12 reti nella stagione 2022-2023 e un’altra promozione in carriera.

Punto fermo resta il centrocampista Santo Privitera, leader dello spogliatoio e vincitore di sei campionati di Eccellenza consecutivi. «Lo spirito è quello di vincere sempre» – ha ribadito Privitera, simbolo di determinazione e umiltà della rosa gialloblù.

Mercoledì alle ore 19 la squadra sarà ricevuta nell’aula consiliare del Comune di Licata per la presentazione ufficiale alla città. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Angelo Balsamo e l’amministrazione comunale.

