Non si ferma all’Alt dei poliziotti della sezione Volanti impegnati in un posto di controllo in piazza Marconi di fronte la stazione ferroviaria di Agrigento. Una Fiat Cinquecento, guidata da una quarantaquattrenne di Ribera, è stata inseguita dalla pattuglie per le vie Crispi, Passeggiata Archeologica e via Sturzo. Quindi è stata bloccata dopo un po’ nella stessa via Crispi, all’altezza della discesa di via Fazello. La donna, sottoposta all’alcol testi, è risultata essere positiva.

Aveva nel sangue un tasso alcolemico due volte il limite consentito dalla legge. E’ stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza e resistenza a Pubblico ufficiale. L’autovettura è stata sequestrata perché sprovvista di assicurazione, mentre alla stessa è stata ritirata la patente di guida.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp