Tornano in azione i falsi carabiniere e avvocato con il solito copione. Ad entrare in azione, come in altri analoghi episodi, due uomini che hanno preso di mira una pensionata ottantenne di Favara. L’anziana ha ricevuto una telefonata a casa e un uomo che s’è qualificato come maresciallo dei carabinieri le ha riferito che il figlio e il nipote erano stati fermati dopo aver provocato un grave incidente stradale. Quindi è arrivata la richiesta di denaro.

La poveretta, poco più tardi, ha consegnato tutti i monili d’oro che aveva in casa, per un ammontare di poco meno di 10.000 euro, ad uno sconosciuto che spacciandosi per un avvocato si è presentato davanti casa sua. La pensionata dopo un po’ ha scoperto che i due familiari non avevano provocato nessun incidente stradale. Non è rimasto altro da fare che presentarsi alla caserma dei carabinieri della Tenenza di Favara, dove ha presentato denuncia contro ignoti per l’ipotesi di truffa.

E anche in questo caso i militari dell’Arma, quelli veri, hanno avviato le indagini per cercare di identificare i balordi che hanno raggirato l’anziana.

