Volo dal viadotto Re: auto precipita per 8 metri, giovane ferito

Momenti di forte apprensione questa sera, intorno alle 21, a Porto Empedocle, dove un’auto è precipitata dal viadotto Re, finendo capovolta nella vegetazione sottostante.

Secondo una prima ricostruzione, una Citroën C3 è uscita improvvisamente di strada ed è caduta da un’altezza compresa tra i sette e gli otto metri, arrestando la propria corsa nell’area sottostante il viadotto, in corrispondenza del cantiere attivo. VIDEO

Alla guida dell’auto un giovane di Porto Empedocle, rimasto incastrato nell’abitacolo dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberarlo dalle lamiere, insieme al personale sanitario del 118.

Il ragazzo è stato estratto cosciente e ha riportato diverse ferite. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha causato forti disagi e momenti di concitazione, anche per la posizione dell’auto finita proprio all’altezza del cantiere sottostante il viadotto. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per accertare la dinamica dell’accaduto.

