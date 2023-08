Nonostante avesse bevuto alcolici si è messa alla guida della sua autovettura Toyota. La corsa è finita dopo alcuni chilometri, in via Francesco Crispi, all’altezza della Salita Coniglio ad Agrigento, quando si è scontrata con un minivan, con a bordo una comitiva di turisti, in prossimità di una curva. Protagonista una 36enne, di Agrigento, denunciata alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile.

Registrati solo danni ai mezzi e nessuna persona è rimasta ferita, ma la condotta della conducente avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. Sul posto il personale sanitario di un’ambulanza del 118 che ha assistito e prestato alcune cure alla trentaseienne completamente ubriaca. A carico della stessa, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente di guida.