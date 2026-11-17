Ubriaca alla guida, esce di strada lungo la provinciale 3, nel territorio di Favara, e finisce denunciata per guida in stato di ebbrezza. Protagonista dell’episodio una quarantenne del posto che, al volante della propria utilitaria, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro la recinzione di un terreno che costeggia la carreggiata.

Nonostante la violenza dell’impatto, la conducente è rimasta fortunatamente illesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento per i rilievi e la messa in sicurezza dell’arteria stradale. Notando evidenti sintomi di alterazione psicofisica nella donna, i militari l’hanno sottoposta all’alcoltest.

L’etilometro ha confermato un tasso alcolemico quasi tre volte superiore alla soglia consentita dal Codice della Strada. Oltre al ritiro immediato della patente di guida, per la quarantenne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento.

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