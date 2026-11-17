La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto l’archiviazione per i due giovani favaresi indagati per omicidio stradale in relazione al tragico incidente avvenuto il 30 giugno 2024 lungo il viale delle Dune, a San Leone, in cui morirono Salvatore Vetro e Salvatore Barba, di 20 e 32 anni. Alla richiesta, firmata dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dal sostituto Elettra Consoli, si sono opposti i familiari delle due vittime. A margine dell’udienza celebratasi ieri mattina, il gip Agata Genna si è riservata la decisione.

Secondo gli inquirenti, gli accertamenti svolti non hanno consentito di stabilire con certezza chi fosse effettivamente alla guida dei due motocicli al momento dell’impatto. Entrambi i superstiti – difesi dagli avvocati Maria Alba Nicotra e Giuseppe Scozzari – hanno infatti sostenuto che a condurre i mezzi fossero proprio le due vittime. Una versione che la stessa Procura definisce “sospetta, perché consente ai soli superstiti di sottrarsi a ogni responsabilità”, ma che al momento “non trova elementi oggettivi che la smentiscano”.

L’assenza di telecamere di videosorveglianza e di testimoni oculari, unita allo stato dei luoghi già alterato all’arrivo delle forze dell’ordine, ha infatti impedito di eseguire rilievi tecnici attendibili. Dura la reazione dei congiunti dei due giovani deceduti, che chiedono di proseguire l’azione penale. L’avvocato Daniela Posante, legale dei familiari di Salvatore Barba, ha sollecitato l’imputazione coatta per uno degli indagati, mentre l’avvocato Michele Liuzzi, che assiste i parenti di Salvatore Vetro, ha presentato istanza per un supplemento di indagini.

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