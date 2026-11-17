Non una semplice sessione di allenamento all’aperto, ma una mattinata da vivere insieme, nella quale il movimento diventerà occasione di condivisione, emozione e riflessione.

Sabato 28 novembre, dalle ore 9, IGEA Street Fit sarà protagonista in piazza Matteotti, a Palma di Montechiaro, di una speciale esperienza sportiva dedicata al contrasto alla violenza sulle donne.

Un appuntamento pensato per coinvolgere le persone attraverso il linguaggio dello sport, trasformando l’attività fisica in uno strumento capace di trasmettere un messaggio che va ben oltre il semplice allenamento.

La mattinata avrà infatti un carattere fortemente emozionale ed esperienziale. Attraverso il movimento, la musica e momenti dedicati alla riflessione, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso collettivo che metterà al centro il rispetto, la libertà e il rifiuto di ogni forma di violenza.

Un modo diverso per affrontare un tema delicato e drammaticamente attuale: non soltanto parlarne, ma viverlo insieme attraverso un’esperienza capace di coinvolgere corpo ed emozioni.

L’iniziativa si inserisce nell’evento “Amore, punto.”, promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e organizzato dalla San Marco Società Cooperativa Sociale in collaborazione con IGEA, ASP di Agrigento, Leo Club Host di Agrigento e USSM di Palermo.

Accanto all’attività sportiva sarà allestito anche un Villaggio della Prevenzione, dove sarà possibile effettuare gratuitamente screening e consulenze grazie alla presenza di un’équipe multidisciplinare composta da ortopedico, oculista, diabetologo, nutrizionista e medici di base.

L’ASP di Agrigento provvederà inoltre alla distribuzione gratuita dei kit per gli screening oncologici.

L’intera giornata sarà gratuita. Per partecipare è richiesta l’iscrizione preventiva attraverso il modulo predisposto dagli organizzatori.

Sabato 28 novembre, dunque, piazza Matteotti non sarà soltanto il luogo nel quale fare sport. Sarà uno spazio nel quale muoversi insieme, condividere emozioni e prendere posizione. Perché anche attraverso il movimento si può dire, con forza, “No” alla violenza.

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