Un fotoromanzo che racconta l’anima di un paese e la forza di un amore capace di sfidare ogni ostacolo.

Santa Elisabetta torna indietro nel tempo con «U me cori è sempri tò!», un fotoromanzo ambientato negli anni del dopoguerra, quando la vita scorreva secondo i ritmi della campagna, le tradizioni scandivano le giornate e le regole della famiglia spesso pesavano più dei desideri del cuore.

Al centro della storia, un amore intenso e sincero, ostacolato dalla figura autoritaria di un padre padrone, deciso a imporre la propria volontà e a condizionare il destino dei protagonisti. Una vicenda fatta di sentimenti, sacrifici, contrasti familiari e speranze, nella quale l’amore diventa una sfida alle convenzioni e alle rigide consuetudini di un tempo.

Ma «U me cori è sempri tò!» è anche un omaggio alla memoria storica e culturale di Santa Elisabetta. Attraverso immagini e scene di vita quotidiana, il fotoromanzo ripercorre le diverse fasi della vita contadina, restituendo al pubblico i gesti del lavoro nei campi, le abitudini familiari, le usanze popolari e i costumi di una comunità profondamente legata alle proprie radici.

Un racconto che non si limita a narrare una storia d’amore, ma riporta alla luce un mondo fatto di semplicità, dignità, fatica e valori tramandati di generazione in generazione. Un passato che appartiene alla memoria di tanti e che, attraverso le immagini, torna a farsi vivo, risvegliando emozioni e ricordi.

Con «U me cori è sempri tò!», Santa Elisabetta diventa protagonista di un viaggio nella propria identità, tra sentimento e tradizione, tra le difficoltà di un’epoca e il desiderio universale di amare liberamente.

Perché certe storie non appartengono soltanto al passato: vivono ancora nei ricordi, nelle tradizioni e nel cuore di chi non ha mai dimenticato le proprie origini.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp