La delega ai Rifiuti potrebbe passare a Michelangelo Lo Piparo, indicato per il posto lasciato vacante da Giovanni Crosta. Sullo sfondo il nodo dei controlli e il riassetto degli equilibri nella squadra del sindaco Sodano.

AGRIGENTO – Secondo indiscrezioni, alla possibilità di perdere la delega all’Igiene e ai Rifiuti nell’ambito del mini rimpasto allo studio del sindaco Michele Sodano, l’assessore Giuseppe Riccobene.

Un’eventualità che, se confermata, ridisegnerebbe le competenze all’interno della Giunta, affidando a un nuovo assessore un settore particolarmente delicato per la città.

Il nome indicato per il nuovo ingresso a Palazzo dei Giganti è quello di Michelangelo Lo Piparo, esponente di Controcorrente, candidato non eletto alle amministrative dello scorso maggio ed ex commissario della Polizia di Stato, oggi in pensione. Secondo le indiscrezioni, a lui andrebbero le deleghe già assegnate a Giovanni Crosta, con l’aggiunta proprio di quella all’Igiene e ai Rifiuti, attualmente in capo a Riccobene.

Riccobene, la delega ai Rifiuti è in bilico

Il possibile trasferimento della delega rappresenta uno dei passaggi più significativi del riassetto. Al centro c’è la posizione di Riccobene, che potrebbe essere chiamato a lasciare una delle competenze più rilevanti del suo incarico amministrativo.

La questione si intreccia con il tema dei controlli sul servizio rifiuti. Secondo le indiscrezioni, l’assessore starebbe lavorando per rafforzare il sistema delle verifiche. L’eventuale cambio di delega arriverebbe dunque mentre proprio il controllo del comparto resta un tema centrale per l’amministrazione comunale.

Al momento non sono state ufficializzate le ragioni dell’eventuale trasferimento, né è possibile stabilire se la scelta risponda a una valutazione politica sull’operato dell’assessore o a una diversa distribuzione delle responsabilità nella squadra di governo.

Secondo un’indiscrezione, Riccobene avrebbe commentato con la frase «Se n’è parlato» la possibile perdita della delega all’Igiene, senza che al momento vi siano conferme ufficiali né sulla dichiarazione né sulla decisione di trasferire la competenza.

Lo Piparo al posto di Crosta, Miccichè verso la vicesindacatura

Il mini rimpasto nasce dalla necessità di sostituire Giovanni Crosta, dimessosi l’11 settembre scorso dopo il caso relativo alla casa abusiva di Zingarello. Per il suo posto, il sindaco Sodano avrebbe individuato Lo Piparo, al quale potrebbero essere affidate le deleghe del predecessore insieme a quella all’Igiene e ai Rifiuti.

La carica di vicesindaco potrebbe invece andare a Mariuccia Miccichè, esponente di Controcorrente e figura vicina al primo cittadino. Il suo nome è emerso anche dopo la gestione dell’emergenza seguita alla bomba d’acqua del 19 settembre, che ha provocato danni in diverse zone di Agrigento.

Il riassetto, dunque, non riguarderebbe soltanto la sostituzione di Crosta, ma anche la redistribuzione di competenze e responsabilità tra gli assessori.

Per Riccobene, il possibile passaggio della delega a Lo Piparo segnerebbe un cambiamento importante nel proprio ruolo amministrativo. La decisione definitiva spetterà al sindaco Sodano, mentre il mini rimpasto attende ancora l’ufficialità.

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