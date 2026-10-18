Si allontana arbitrariamente dalla comunità in cui si trovava ristretto per una precedente misura cautelare, ma la sua fuga si conclude lungo la strada statale dove ha aggredito i carabinieri. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai militari della Compagnia di Licata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava provvisoriamente collocato presso una struttura d’accoglienza a Camastra.

Dopo aver fatto perdere le proprie tracce allontanandosi dall’edificio, è scattata immediatamente la segnalazione. Il minore è stato così intercettato e rintracciato dai carabinieri mentre camminava lungo la Statale 572, in territorio di Naro.

Alla vista degli uomini in divisa, nel disperato tentativo di sfuggire al fermo, il diciassettenne si è scagliato con violenza contro i militari. Ne è nato un breve ma intenso inseguimento a piedi, terminato poco più avanti, dove i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a immobilizzarlo con non poche difficoltà. Fortunatamente nessuno è rimasto contuso o ferito.

Portato in caserma per le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il ragazzo è stato tradotto al Centro di prima accoglienza (Cpa) di Palermo, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

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