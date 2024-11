Agrigento, ieri, ha celebrato la giornata per sensibilizzare tutti sul diabete, una malattia che colpisce milioni di persone. Il 14 novembre segna anche il compleanno di Frederick Banting, scopritore dell’insulina.

𝐂𝐨𝐬’𝐞̀ 𝐢𝐥 𝐃𝐢𝐚𝐛𝐞𝐭𝐞? Immagina il tuo corpo come una grande città. Qui, il pancreas è una fabbrica che produce insulina, la “chiave” che permette allo zucchero di entrare nelle cellule e dare energia. In caso di diabete, questa fabbrica non funziona correttamente.

𝐓𝐢𝐩𝐢 𝐝𝐢 𝐃𝐢𝐚𝐛𝐞𝐭𝐞:

𝐃𝐢𝐚𝐛𝐞𝐭𝐞 𝐓𝐢𝐩𝐨 𝟏: Colpisce principalmente bambini e adolescenti. Il sistema immunitario attacca le cellule del pancreas, bloccando la produzione di insulina.

È necessaria l’iniezione di insulina esterna. 𝐃𝐢𝐚𝐛𝐞𝐭𝐞 𝐓𝐢𝐩𝐨 𝟐: Colpisce principalmente adulti. Il corpo diventa meno sensibile all’insulina e non ne produce abbastanza. Questo è spesso influenzato da alimentazione scorretta e poca attività fisica.

𝐑𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐃𝐢𝐚𝐛𝐞𝐭𝐞: Presta attenzione ai segnali come:

Aumento della sete

Urinare spesso

Stanchezza e difficoltà di concentrazione

𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: Il diabete tipo 1 non è prevenibile, ma è importante diagnosticarlo presto. Il tipo 2 può essere prevenuto con uno stile di vita sano: alimentazione equilibrata e attività fisica regolare.

