Ad Agrigento il Dipartimento cure primarie diretto dal dott. Ercole Marchica, in collaborazione il Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, con l’Asp1, l’Uos di diabetologia pediatrica e l’associazione giovani diabetici Agrigentini, ha organizzato un’importante iniziativa formativa in occasione della Giornata Mondiale del Diabete. L’ obiettivo dell’incontro è stato quello di sensibilizzare e informare gli studenti e la comunità scolastica sul Diabete Mellito, una condizione che non si sceglie, accade. Durante l’evento, gli studenti hanno appreso come funzionano i dispositivi di monitoraggio della glicemia e di somministrazione dell’insulina e hanno avuto l’opportunità di assistere a dimostrazioni pratiche sulla gestione dell’ipoglicemia. La giornata ha visto la partecipazione di relatori di grande esperienza, tra cui il dott. Leo Russo, endocrinologo, il dott. Gramaglia, primario pediatrico, la dott.ssa Buscarino e la dott.ssa Albino, entrambe pediatre diabetologhe, e le dott.sse Giovanna Saieva e Laura Termini, psicologhe.

Per il comparto è intervenuta Daria Seminerio, mentre Gabriele Miccichè, giovane testimone, ha condiviso la propria esperienza personale con il diabete, offrendo una prospettiva preziosa per gli studenti. Questi professionisti hanno offerto un contributo di alto valore in termini di esperienza e conoscenze. Un momento significativo dell’incontro è stato quando la dott.ssa Buscarino, rivolgendosi ai ragazzi, ha condiviso un’importante riflessione: “Il diabete segue la legge del mare: si cammina sempre in compagnia”. Un messaggio di solidarietà e sostegno, ricordando che affrontare il diabete è un percorso che non si fa mai da soli, ma insieme a chi ci è vicino, come una rete di supporto tra familiari, medici e compagni di viaggio. I pazienti hanno condiviso le loro storie, ed esperti sono stati disponibili per rispondere alle domande del pubblico. Al termine dell’incontro, gli operatori hanno effettuato uno screening glicemico gratuito per gli studenti e i docenti che ne hanno fatto richiesta.

La dirigente scolastica, Patrizia Pilato ha lanciato appello agli addetti ai lavori affinché vengano attivate dalle istituzioni preposte iniziative di formazione specifica per il personale scolastico in tema di farmaci salvavita, con particolare riferimento al Glucagone, essenziale per la gestione delle emergenze legate al diabete. Questa giornata di formazione ha rappresentato per il Liceo Scientifico Leonardo un momento fondamentale per promuovere salute e prevenzione, stimolando negli studenti una maggiore consapevolezza sanitaria e la capacità di gestire situazioni comuni.

