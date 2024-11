In giro, come ogni sera, fra i locali di Porta di Ponte e vie Atenea e Pirandello per cercare di vendere rose, accendini e bigiotteria. È stato rapinato di 10 rose, strattonato e fatto finire per terra. Vittima un venditore di rose, originario del Bangladesh, da tempo residente ad Agrigento, perfettamente integrato e ben voluto da tutti. Il venditore, l’altro sera, è stato chiamato da due giovani (due agrigentini di circa trent’anni), uno dei quali, gli ha chiesto 10 rose. Quindi è rimasto fermo ad aspettare i soldi, ma i due all’improvviso, senza alcun motivo, lo hanno scaraventato per terra. Poi si sono dileguati in fretta e furia, portandosi via le rose. Il bengalese, per fortuna, non ha riportato traumi. Seppure amareggiato, non ha presentato querela.

