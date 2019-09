Tutto pronto per la V°edizione di “Tieni a Mente il tuo cuore, tieni a cuore il tuo cervello” stands a Villa Bonfiglio . VIDEO

Da venerdì 27 a domenica 29 stands a Villa Bonfiglio

Presiederà all’evento il direttore scientifico della manifestazione il Dott.Giuseppe Caramanno primario di cardiologia ed emodinamica e illustre rappresentante della medicina agrigentina e non solo che traccerà le finalità e gli obiettivi della prevenzione cardio-vascolare che colpisce una vasta fascia della popolazione.

La manifestazione con il supporto della Bayer per quanto concerne la logistica ha già risolto il problema del cambio di destinazione e i 4 stands sono pronti a Villa Bonfiglio al Viale della Vittoria ad Agrigento nell’area della fontana per assistere gli agrigentini per le visite di prevenzione attraverso l’equipè del Dottore Giuseppe Caramanno per tutto questo fine settimana,dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 di venerdì e sabato e infine nella mattinata di domenica 29 settembre.