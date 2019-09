Confcommercio su Piazza Cavour: Si faccia gioco di squadra:

Accogliamo con favore le dichiarazioni del primo cittadino e di alcuni consiglieri che garantiscono immediato interessamento sulla proposta fatta da Confconnercio Agrigento di avviare l’iter che possa prevedere sgravi fiscali per cittadini e imprese interessate dal crollo del cornicione del palazzo liberty di Piazza Cavour.

In casi simili già altre volte si è riusciti a venire incontro ai commercianti costretti, loro malgrado a dover chiudere le loro attività.

Un’azione che ci vede tutti in prima fila a fare, non solo a parole il bene della comunità.

Abbiamo già chiesto come associazione datoriale di essere presenti nel tavolo di discussione per fare gioco di squadre e trovare la migliore e più rapida soluzione della questione.