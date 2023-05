Tutto pronto per la sesta edizione del premio nazionale “Giudice Rosario Livatino AIA”

Si svolgerà il prossimo 26 maggio la sesta edizione del premio nazionale “Giudice Rosario Livatino AIA”, un riconoscimento assegnato dal Comitato nazionale dell’AIA al migliore arbitro di calcio esordiente in serie A. La manifestazione si svolgerà alle 17 al Teatro sociale di Canicattì, comune di origine del magistrato ucciso dalla mafia. Saranno presenti diversi illustri ospiti: il neo vice comandante generale dell’arma dei Carabinieri , Riccardo Galletta , il presidente della corte di appello di Palermo Matteo Frasca , il neo prefetto di Agrigento tutti i comandanti provinciali delle forze dell’ordine , il Presidente nazionale dell’AIA Carlo Pacifici e tanti altri illustri ospiti del mondo delle istituzioni di Stato e sportive .

Il premio è stato istituito grazie ad un intuizione dell’attuale dirigenza della Sezione di Agrigento guidata dal Presidente Gero Drago che ha individuato grande affinità tra, la figura, il carattere, le caratteristiche che erano del Giudice Rosario Livatino e quello che dovrebbe essere dell’arbitro di calcio ideale. La sua proposta di istituire un premio in memoria del Giudice per assegnarlo ad un arbitro emergente di Serie A , ha avuto subito apprezzamento a livello nazionale.

La manifestazione ha avuto il patrocinio del Senato della Repubblica, l’Assemblea Regionale Siciliana, l’assessorato regionale Sport, Turismo e Spettacolo, l’ Ente nazionale per il Turismo , diversi comuni del territorio , Agrigento città della cultura ed ha come mediapartner due radio nazionali , Radio Lattemiele e Primaradio .