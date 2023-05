Cosa significa essere soroptimiste, le tappe in un convegno

“Abbiamo ripercorso le tappe della nostra storia, che evidenzia come il Club nel tempo abbia disegnato un percorso di forte impegno sempre in linea con il mutamento sociale e dei tempi”. Lo ha detto la Presidente del Soroptimist Club Agrigento Margherita Trupiano, moderando il convegno sul tema “Soroptimist e Advisoring, dalle radici all’impegno, conoscere per conoscerci” e che ha registrato l’intervento delle massime cariche nazionali: la Presidente nazionale Giovanna Guercio, la coordinatrice del progetto Luciana Grillo e la Presidente nazionale del comitato estensione Jaana Simpanen oltre a tutte le past president succedutesi nel tempo

“E’ stata un’occasione che, seguendo le linee guida di un progetto nazionale iniziato con la mostra per i 25anni della fondazione del nostro Club- spiega Trupiano- ci ha permesso di rinvigorire la consapevolezza di cosa significa essere soroptimiste e- ha concluso Margherita Trupiano- come queste donne si muovano e lavorino nell’ambito di un complesso apparato mondiale che porta il suo contributo quotidiano ad una società in crescita.”