Tragedia Ravanusa, la comunità ecclesiale: “Sia fatta piena luce sulle cause”

La procura di Agrigento ha concluso la complessa inchiesta sulla tragedia di Ravanusa dell’11 dicembre 2021 e ha notificato un provvedimento di chiusura dell’indagine a due persone.I Sacerdoti della Forania di Ravanusa e Campobello di Licata, con i Consigli Pastorali Parrocchiali e l’Ordine Francescano Secolare avendo appreso la notizia della conclusione delle indagini preliminari circa la tragedia in via Trilussa che ha causato la morte di ben dieci persone e lo sconvolgimento della vita delle famiglie delle vittime e di coloro che sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni, esprimono “ancora una volta- si legge in una nota- la vicinanza alle persone e alle famiglie coinvolte nel tragico evento, e fiduciosi nell’operato delle Istituzioni preposte, auspicano che sia fatta piena luce su tutte le reali cause che hanno portato al violento scoppio, perché siano riaffermate la verità e la giustizia.”

La procura di Agrigento ha fatto tutti gli accertamenti: sotto accusa il responsabile della ditta incaricata dalla Siciliana Gas e il direttore tecnico della società che operarono alla fine degli anni Ottanta. Verso la chiusura del caso per dieci indagati, della società che ha poi preso in gestione la struttura.