Tutto pronto per il premio letterario “Scala dei Turchi- Dina Russiello”

A Realmonte nella Sala dell’aula Consiliare del Comune si è svolta la conferenza Stampa della 1° edizione del PREMIO LETTERARIO “SCALA DEI TURCHI- DINA RUSSIELLO”.

Il premio ha la finalità di premiare Scrittori e Personalità che si sono distinti in ambiti letterari, culturali e sociali.

La cerimonia di consegna del Premio Letterario si svolgerà sabato 27 agosto alle 19 al Belvedere Scala dei Turchi.

Hanno partecipato alla conferenza stampa, il Presidente dell’Associazione Culturale “Casa del libro Pascal Schembri-Realmonte”, Pascal Schembri in qualità di Presidente e organizzatore del Premio, Giuseppina Fantauzzo, Gabriella Battaglia, Filippo Vitello, Mariangela Terrana, in qualità di collaboratori, il Coordinatore dell’evento del Premio Letterario, Domenico Iacono, il Sindaco di Realmonte, Santina Lattuca, il Presidente del Consiglio Comunale, Felice Vaccaro, l’Assessore alla cultura e sport, Leonardo Fiorica. In questa prima edizione saranno consegnati cinque premi Letterari e cinque premi speciali, selezionati dalla Commissione e dai membri dell’Associazione.

I premiati per i “Premi Letterari”: Paolo Cilona – Scrittore, Presidente CEPASA – “Storie delle donne agrigentine” Ed. CEPASA; Salvatore Ferlita – Scrittore – critico letterario “Il libro è una strana trottola” – Genesi e trasformazione della parola letteraria- Edizione Il Palindromo; Antonella Vinciguerra – Scrittrice e Poetessa” La melodia della Lupa” edizione Armando Siciliano; Alessandro Finazzi Agro’ – Scrittore – “Don Sisi ” Edizione Medi nova;Tommaso Romano – Scrittore” “La casa dell’Ammiraglio – Gruppo Editoriale Thule.

I premiati per i “Premi Speciali”: Gaetano Allotta Cavaliere di Gran Croce – Scrittore, Premio speciale per la sua carriera letteraria; Ester Monachino – Poetessa – 99 Petali e un sortilegio – Fondazione Thule Cultura – Premio speciale per la sua carriera di poetessa; Mario Gaziano Premio speciale per la sua carriera letteraria e Artistica; Serenella Bianchini – Premio speciale per il suo Spettacolo Musicale – Senza limite; Antonella Lupo – Premio speciale per il suo libro fotografico “Uno scatto senza obiettivo”.

La serata sarà allietata da interventi artistici: – Viola Schillaci e Emanuele Alfieri in una coreografia di Daniela Bartolomeo che rappresenta l’amore per le bellezze di Realmonte con il brano Monte Monterosso.

L’attrice Mariagrazia Castellana si esibirà con un monologo -La ballata dell’Amor Sincero;

– intervento musicale di Angelo Sanfilippo e Serenella Bianchini;

La Poetessa Giuseppina Mira reciterà una sua poesia dedicata alla bellezza della Scala dei Turchi;

Lettura delle motivazioni di Mariagrazia Castellana.

La cerimonia sarà presentata dalla giornalista, musicologa, proveniente da Roma, Stella Camelia Enescu.