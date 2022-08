Fortitudo Agrigento: è arrivato l’americano Kevin Marfo

Uno dei due tanto attesi americani è arrivato. Ad Agrigento approda Kevin Marfo, pronto ad iniziare la nuova avventura per la stagione 2022-2023 della Moncada. Ed ecco che si è messo subito a lavoro sul parquet del PalaMoncada. Kevin Marfo. 25 anni, alto 203CM è un lungo versatile, mobile e dinamico. Ha un tipo di gioco molto completo su entrambi i lati del campo. Rimbalzista ottimo con un timing eccellente, ma quello che impressiona è anche la sua visione di gioco. Nel 2019-20 Marfo è stato il miglior rimbalzista della D1. Nella sua carriera collegiale ha dimostrato di avere caratteristiche sia umane che tecniche in linea con il percorso disegnato per la Fortitudo

Bisognerà aspettare ancora qualche altro giorno per l’arrivo di Daeshon Francis, in attesa di perfezionare il visto da parte del consolato di Houston.

Foto Antonello Piraneo