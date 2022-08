Cade con la moto, ferito trentenne agrigentino

Un trentenne agrigentino è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto, nei pressi della rotonda Giunone. Il giovane era in sella ad una moto, quando per evitare lo scontro con un’autovettura, ha perso l’equilibrio, ed è caduto pesantemente sull’asfalto. E’ stato portato con un’autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove i medici gli hanno diagnosticato dei traumi non gravi, giudicati guaribili con una prognosi di pochi giorni. Ad occuparsi degli accertamenti i poliziotti della sezione Volanti della Questura.